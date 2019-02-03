"Было страшно": пассажиры разбившегося автобуса о трагедии

В ДТП с перевозившим детей автобусом в Калужской области погибли семь человек

Водитель автобуса, который перевернулся на трассе в Калужской области задержан, сообщили в областном управлении МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

ДТП с автобусом, перевозившим детей, произошло утром 3 февраля. По предварительным данным, из-за гололеда водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Всего в автобусе находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. Известно о семерых погибших, из которых четверо — дети.

Журналистам kp.ru удалось дозвониться до руководителя музыкального коллектива "Колибри" Елены Мироновой. Она также находилась в автобусе. Женщина рассказала, что водитель ехал медленно, но в какой-то момент автобус начало заносить и его выбросило на обочину.

"Было страшно, дети кричали. Я получила ушибы, но все это ерунда, страшно, что дети мои погибли. Я теперь не знаю, что говорить и как в глаза родителям смотреть", - сказала Миронова.

В интервью ТАСС женщина рассказала, что коллектив ехал на музыкальный конкурс "Жемчужина талантов". По данным калужского Минкульта, от организаторов поездки не поступало заявки на сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД.