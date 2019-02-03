В Сети появилось видео попыток врачей спасти жизнь Децлу

Реанимационные действия длились больше пяти минут, врачи оказались бессильны

В ночь на воскресенье в Ижевске ушёл из жизни российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. Ему было 35 лет.

Артисту стало плохо после концерта, передает "ТВ Центр". Предварительная причина смерти - остановка сердца. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что бригада скорой помощи до последнего пыталась спасти жизнь Децла. Реанимационные действия длились больше пяти минут.

В начале двухтысячных дебютный альбом Децла "Кто? ты" стал одним из самых продаваемых в России благодаря необычному звучанию и запоминающимся текстам. Главным хитом стала песня "Вечеринка у Децла дома", её распевали едва ли не все тинейджеры страны.

Соболезнования родным и близким Толмацкого уже выразили многие коллеги по цеху: Баста, Егор Крид, Сергей Шнуров и режиссёр Владимир Хотиненко, в одном из его фильмов звучала песня Децла.

О том, где и когда состоится прощание с артистом, будет объявлено позже.