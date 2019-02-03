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В Сети появилось видео попыток врачей спасти жизнь Децлу

14:55
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Реанимационные действия длились больше пяти минут, врачи оказались бессильны

В ночь на воскресенье в Ижевске ушёл из жизни российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. Ему было 35 лет.
Появилось фото мертвого Децла

Артисту стало плохо после концерта, передает "ТВ Центр". Предварительная причина смерти - остановка сердца. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что бригада скорой помощи до последнего пыталась спасти жизнь Децла. Реанимационные действия длились больше пяти минут.

В начале двухтысячных дебютный альбом Децла "Кто? ты" стал одним из самых продаваемых в России благодаря необычному звучанию и запоминающимся текстам. Главным хитом стала песня "Вечеринка у Децла дома", её распевали едва ли не все тинейджеры страны.

Соболезнования родным и близким Толмацкого уже выразили многие коллеги по цеху: Баста, Егор Крид, Сергей Шнуров и режиссёр Владимир Хотиненко, в одном из его фильмов звучала песня Децла.  

О том, где и когда состоится прощание с артистом, будет объявлено позже.

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