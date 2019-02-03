Врачи рассказали о состоянии детей после ДТП под Калугой

В больницах находятся 33 человека

Техническая неисправность и сложные погодные условия рассматриваются среди причин трагического ДТП в Калужской области. 3 февраля там перевернулся автобус, в котором находились 45 человек, 33 из них дети. Они ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу на музыкальный конкурс. Семь пассажиров погибли, четверо из них - несовершеннолетние. Еще 32 человека пострадали. Водитель задержан, степень его вины установит следствие.

Первые кадры с места аварии в Калужской области: перевернутый автобус в кювете, спасатели разрезают покорёженную крышу, чтобы достать пострадавших. В салоне находились более 30 детей - танцевальный коллектив, вместе с взрослыми они ехали из Смоленской области для выступления на конкурсе в филармонии. По данным МЧС, трагедия унесла жизни 7 человек, в том числе погибли 4 ребенка. Раненых пассажиров на носилках врачи как можно быстрее доставляли к машинам "Скорой помощи". К этой минуте спасательная операция на трассе завершена. Все пострадавшие сейчас под наблюдением врачей.

"Состояние всех среднетяжелое, у некоторых ближе к удовлетворительному, в основном это переломы, ушибы грудной клетки. Все обследованы. Одна женщина у нас в таракальном отделении, две в травматологии, еще одна обследуется", - сообщил главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков

"В областные медучреждения госпитализированы 28 человек, среди которых 6 взрослых и 22 ребенка. Из них 1 ребенок тяжелый, с переломом таза, находится в стабильном состоянии. Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой из Москвы в Калужскую область направлена бригада детских хирургов, травматологов, анестезиологов, реаниматологов НИИ Детской неотложной хирургии и травматологии", - рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Максим Радецкий.

Что произошло в десятом часу утра на 128-м километре трассы "Калуга - Вязьма" теперь выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, никаких помех для движения не было, водитель на скользкой дороге просто не справился с управлением. По данным экспертизы, он был трезв, перед рейсом проходил медосмотр, имеет большой стаж. Сейчас он задержан и дает показания. Сам автобус не новый, эксплуатировался 30 лет, но был технически исправен, уверяет перевозчик. Прокуратура Смоленской области начала проверку.

Уже известно, что эту поездку организовала руководитель частного танцевального клуба "Колибри", который занимается на базе Дома культуры в городе Ярцево Смоленской области. Коллектив известен далеко за пределами региона и не раз был отмечен призами международных фестивалей.

К конкурсу в филармонии готовились заранее, шили костюмы, с замиранием сердца ждали выступления на новой для себя сцене. Трагедия на трассе стала потрясением для всей области. МЧС открыло горячую линию. Региональные власти распорядились выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей.

Борис Иванин, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".