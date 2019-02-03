Германия придумала способ спасти ДРСМД

Берлин предлагает Москве убрать спорную ракету подальше за Урал

Односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет иметь тяжёлые и далеко идущие негативные последствия, в первую очередь, для Европы. Так в МИД России прокомментировали решение Дональда Трампа. В немецком Бундестаге уже придумали способ, как сохранить ДРСМД. Так предлагают Москве переместить ракеты 9М729 за Урал.

Теперь это официально: США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На полный выход из соглашения американские власти определили шесть месяцев, а госсекретарь Майк Помпео заявил, что ещё есть возможность возобновления диалога с Москвой. Но уже сейчас Вашингтон не считает себя связанным прежними обязательствами, которые подразумевал документ. В МИД России таким решением разочарованы.

"Россия сделала максимум возможного для спасения Договора. Мы многократно пытались вывести американцев на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий. Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала", - говорится в заявлении ведомства.

Москва неоднократно предоставляла доказательства своей невиновности. И, к слову, не акцентировала внимание на том, что со стороны Вашингтона существуют явные нарушения договора. Этот документ - гарант стратегической стабильности, и Россия делала всё, чтобы его сохранить. Но на действия Вашингтона в сложившихся обстоятельствах нам придётся реагировать.

Решение США приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвало в мире самую глубокую озабоченность. Звучат призывы к сохранению соглашения. Резко против действий Вашингтона выступил Пекин.

Словно с суфлёра читал своё заявление и Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. В случае если договор будет окончательно расторгнут, единоличную ответственность будет нести Москва.

"Россия уже не первый год нарушает Договор. Но так продолжаться не может, так как ни одно соглашение не может иметь смысл, если его условия не соблюдаются. Поэтому союзники по НАТО поддерживают решение США начать процесс расторжения договора", - заявил он.

Однако главы и официальные представители целого ряда государств, входящих в НАТО, сделали противоположные заявления. Ангела Меркель одной из первой прокомментировала ситуацию: она за сохранение соглашения. В Бундестаге намерены сделать всё возможное, чтобы поставить вопрос контроля над вооружениями на первое место в международной повестке. Как рассказал глава немецкого МИД, Берлин уже перешёл к действиям.

"В качестве первого шага мы организуем в марте конференцию, посвящённую вопросам контроля над вооружениями. Мы должны действовать на опережение, иначе научная фантастика станет реальностью", - говорят в ведомстве.

Испания считает, что приостановка Договора РСМД сильно осложнит ситуацию в мире. В Швейцарии и Чехии выразили надежду, что Вашингтон и Москва, всё же, придут к диалогу. Финляндия призывает сохранить соглашение. В финском МИД документ назвали "очень успешным" и отметили, что именно он во многом проложил путь к прекращению холодной войны.

Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".