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Звезды шоу-бизнеса убиты горем из-за смерти Децла

17:03
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

"Куда же ты ушел, мой мальчик", - так на смерть рэпера отреагировала Алла Пугачева

Не стало популярного российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Это произошло в Ижевске в ночь на воскресенье после выступления в одном из клубов, передает "ТВ Центр".
В Сети появилось видео попыток врачей спасти жизнь Децлу

По словам очевидцев, рэпер не жаловался на здоровье, концерт прошёл успешно, но по завершении выступления Толмацкому стало плохо. Бригада скорой помощи констатировала остановку сердца.

О смерти Децла скорбят коллеги по шоу-бизнесу. Так, Алла Пугачева не может поверить в смерть рэпера. "Да что же это такое? Мальчик мой, куда же ты ушёл?" - написала певица в своем инстаграме. Певец Тимати в той же социальной сети назвал Децла "частью большой истории".

"Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99-м мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Покойся с миром", - написал Тимати.

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил, что еще неделю назад Толмацкий выступал в его баре: "Прощай, Кирилл! Покойся с миром! Соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам".

Вспоминают сегодня Децла не только музыканты и певцы. Николай Дроздов в интервью сайту kp.ru рассказал о совместных съемках в проекте "Последний герой". По словам легендарного телеведущего, рэпер оказался очень воспитанным парнем и не кичился своим положением.

"Он умел к себе вызвать уважительное отношение, исключительно своим трудом и культурным поведением, вежливым обращением. Я очень ценил его и всегда называл только на "вы". Не верится, что теперь Кирилла нет в живых", - рассказал Дроздов. Он признал, что не слушал песни Децла, но все равно держали "хороший дружеский контакт".

Звезда Децла взошла стремительно. В 2000-м он буквально встряхнул российскую эстраду дебютным альбомом "Кто? ты", и сразу обрёл популярность. Всего в биографии Кирилла - 9 сольных альбомов, немало музыкальных премий. При этом, по словам знатоков, Децл не останавливался на достигнутом, а постоянно вносил что-то новое в стиль исполнения, и с годами добавлял в своё творчество всё больше острых социальных нот.

Кириллу Толмацкому было 35 лет.

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