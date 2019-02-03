Звезды шоу-бизнеса убиты горем из-за смерти Децла

"Куда же ты ушел, мой мальчик", - так на смерть рэпера отреагировала Алла Пугачева

Не стало популярного российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Это произошло в Ижевске в ночь на воскресенье после выступления в одном из клубов, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, рэпер не жаловался на здоровье, концерт прошёл успешно, но по завершении выступления Толмацкому стало плохо. Бригада скорой помощи констатировала остановку сердца.

О смерти Децла скорбят коллеги по шоу-бизнесу. Так, Алла Пугачева не может поверить в смерть рэпера. "Да что же это такое? Мальчик мой, куда же ты ушёл?" - написала певица в своем инстаграме. Певец Тимати в той же социальной сети назвал Децла "частью большой истории".

"Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99-м мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Покойся с миром", - написал Тимати.

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил, что еще неделю назад Толмацкий выступал в его баре: "Прощай, Кирилл! Покойся с миром! Соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам".

Вспоминают сегодня Децла не только музыканты и певцы. Николай Дроздов в интервью сайту kp.ru рассказал о совместных съемках в проекте "Последний герой". По словам легендарного телеведущего, рэпер оказался очень воспитанным парнем и не кичился своим положением.

"Он умел к себе вызвать уважительное отношение, исключительно своим трудом и культурным поведением, вежливым обращением. Я очень ценил его и всегда называл только на "вы". Не верится, что теперь Кирилла нет в живых", - рассказал Дроздов. Он признал, что не слушал песни Децла, но все равно держали "хороший дружеский контакт".

Звезда Децла взошла стремительно. В 2000-м он буквально встряхнул российскую эстраду дебютным альбомом "Кто? ты", и сразу обрёл популярность. Всего в биографии Кирилла - 9 сольных альбомов, немало музыкальных премий. При этом, по словам знатоков, Децл не останавливался на достигнутом, а постоянно вносил что-то новое в стиль исполнения, и с годами добавлял в своё творчество всё больше острых социальных нот.

Кириллу Толмацкому было 35 лет.