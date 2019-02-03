Порошенко медленно спустился с горы и подал документы в ЦИК

В администрации действующего президента призвали "не делать себе нервы"

Петр Порошенко подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщил его советник Юрий Бирюков в фейсбуке.

"Я же говорил - не делайте себе нервы, все под контролем. Он медленно спустится с горы и..." - многозначительно написал Бирюков.

В подтверждение сообщения о посещении Порошенко ЦИК он опубликовал две фотографии, на которых действующий глава государства сдает документы в сопровождении супруги.

Подачу документов также подтвердил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он назвал этот день "праздничным".

О намерении принять участие в выборах президента Петр Порошенко объявил 29 января. ЦИК Украины уже зарегистрировал 28 кандидатов. Лидерами президентского рейтинга являются Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Порошенко идет на третьем месте.