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Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу

18:58
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Подробности американский лидер сообщать отказался

Отправка американских военных в Венесуэлу рассматривается, как один из вариантов. Такое заявление сделал президент США. Правда, в каком именно случае это произойдёт, Дональд Трамп не пояснил, отмечает ТВЦ.RU.
Двойник Мадуро: Венесуэлу опутали фейковые новости

Противостояние в самой Боливарианской республике и вокруг неё продолжается. Страны ЕС требуют проведения внеочередных президентских выборов. Спикер парламента Хуан Гуайдо, который провозгласил себя лидером Венесуэлы, благодаря поддержке Запада, чувствует себя всё увереннее.

Николас Мадуро, несмотря на беспрецедентное международное давление, не собирается досрочно оставлять свой пост. Более того, 3 февраля он объявил о намерении расширить ряды вооруженных сил за счёт ополченцев и устроить самые масштабные военные учения в истории Венесуэлы. В ответ на ультиматум Евросоюза он предложил провести досрочные парламентские выборы.

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