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Фото тела Децла предлагали купить за 10 тысяч рублей

19:50
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Неизвестный хотел запечатлеть, как тело рэпера погружают в катафалк

Ижевскому ритуальному агентству предлагали 10 тысяч рублей за фотографию тела скончавшегося Децла. Как рассказал представитель компании Алексей, с такой просьбой к нему обратился один из зевак, находившихся возле кафе Posh.
Появилось фото мертвого Децла

Мужчина рассказал, что звонок о необходимости забрать тело Кирилла Толмацкого поступил около 4-5 утра. По его признанию, никто не знал, о ком идет речь. Приехав в кафе, бригада застала в курилке только следователей, охрану и представителей Децла. Медики к тому времени уже покинули заведение.

"Тело лежало ровно на полу. Справа были следы работы врачей – перчатки, бинты, все было в куче. Видно, что они яростно пытались его спасти. Никаких следов наркотиков мы не увидели", - сообщил мужчина "Комсомольской правде. Ижевск".

Когда тело Децла в эвакуационном пакете выносили из кафе, один из зевак стал настойчиво просить открыть его, чтобы сфотографировать умершего певца. Получив отказ, мужчина не успокоился и начал преследовать катафалк на своем автомобиле. У здания морга он предложил работникам ритуала деньги.

"Говорит, давай дам тебе 10 тысяч рублей. Я ему пытался по-человечески объяснить. Но не понимал. Хорошо, что в итоге отстал и уехал", - заявил Алексей.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в ижевском кафе Posh. Там рэпер выступал на вечеринке по случаю дня рождения местного бизнесмена. Децл внезапно почувствовал себя плохо. Врачи пытались его реанимировать, но спасти жизнь Толмацкому не удалось.

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