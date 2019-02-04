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Подробности смертельного пожара в центре Москвы

05:55
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Жертвами возгорания стали два человека

В центре столицы в ночь на 4 февраля произошел пожар. Загорелся дом, расположенный на Никитском бульваре. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Локализовать огонь удалось к четырем часам утра.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. Судьба еще одного устанавливается. Три человека пострадали, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасены 42 жильца.

Известно, что в данном доме жили выдающиеся деятели культуры. Пожар возник в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, расположенной на пятом этаже, по деревянным перекрытиям огонь быстро перебросился на соседние этажи.

На месте работают дознаватели и эксперты-криминалисты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

Отметим, что по адресу Никитский бульвар, 12 находится многоквартирный дом 1912 года постройки. Он входит в перечень объектов культурного наследия.

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