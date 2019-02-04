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Появилось видео смертельного пожара в "звездном" доме в Москве

08:20
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели и сотрудники МЧС

Число жертв крупного пожара в жилом доме в центре Москвы возросло до четырех, еще трое человек пострадали. Более 40 эвакуированы. Очаг возгорания находился на пятом этаже. Площадь, пройденная огнём, составила около тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры были перепланированы. По предварительным данным, на месте ЧП произошел хлопок остатков газа в системе или аэрозольных баллонов.

"Звездный" дом дореволюционной постройки и относится к объектам культурного наследия. По предварительным данным, в одной из его квартир живет дочь известного музыканта Юрия Башмета.

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