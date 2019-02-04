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Подробности исчезновения самолета футболиста "Кардиффа"

08:42
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Его обнаружил экипаж корабля, участвующий в поисковой операции

На дне Ла-Манша найдены обломки самолёта, на котором из Франции в Уэльс летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Тела спортсмена и пилота пока не обнаружены, передает "ТВ Центр".

Частный самолёт с 28-летним нападающим уэльского клуба "Кардифф сити" на борту пропал с радаров 21 января в районе Нормандских островов. За несколько минут до катастрофы пилот запросил экстренную посадку.

Спустя три дня официальные поиски были прекращены. Тогда семья пропавшего футболиста в частном порядке начала собственную поисковую операцию. Эмилиано Сала выступал за французский "Нант", в январе он перешёл в валлийский "Кардифф Сити". Трансфер обошёлся в 20 миллионов евро.

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
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