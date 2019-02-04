Подробности исчезновения самолета футболиста "Кардиффа"

Его обнаружил экипаж корабля, участвующий в поисковой операции

На дне Ла-Манша найдены обломки самолёта, на котором из Франции в Уэльс летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Тела спортсмена и пилота пока не обнаружены, передает "ТВ Центр".

Частный самолёт с 28-летним нападающим уэльского клуба "Кардифф сити" на борту пропал с радаров 21 января в районе Нормандских островов. За несколько минут до катастрофы пилот запросил экстренную посадку.

Спустя три дня официальные поиски были прекращены. Тогда семья пропавшего футболиста в частном порядке начала собственную поисковую операцию. Эмилиано Сала выступал за французский "Нант", в январе он перешёл в валлийский "Кардифф Сити". Трансфер обошёлся в 20 миллионов евро.