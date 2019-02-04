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Три простых правила: советы онколога в борьбе с раком

08:09
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Врач доступно объяснил, как противостоять коварной болезни

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге Михаэль Бауманн дал совет, как не заболеть раком. По словам доктора, нужно соблюдать лишь три правила.
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Первое и самое главное - ни в коем случае не прикасаться к сигаретам. "Лучшая мера предосторожности - не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением", - отметил немецкий специалист.

Вторым пунктом идет правильное питание. Важно следить не только за тем, что вы едите, но и за количеством пищи, а также за регулярностью. Есть "набегами" или перед сном, может быть также опасно, как питаться жаренной жирной едой, пишет Bild.

Третий пункт - активность. Это касается не только онкологии. Многие болезни возникают при недостаточной подвижности. Тут не обязательно бежать в зал, достаточно просто гулять до или после работы, не лежать все выходные на диване.

"При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака", - подчеркнул врач.

Отметим, что служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует дополнительные три способа защиты от рака. Это здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление. Медики отмечают, что практически любую болезнь можно вылечить при своевременном диагностировании, передает РИА Новости.

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