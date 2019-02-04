"Нас обманули": Киев прозрел и зарыдал

На Украине пожаловались на Запад

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Запад обманул надежды Киева. По его словам, заявления властей о том, что скоро Украина будет в Европе всего лишь болтовня.

"Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС (ЕАЭС — прим. ред.) на восток", - подчеркнул он.

При этом Червоненко отметил, что Киев не пускают в Евросоюз и НАТО. По его словам, западные страны будут использовать Украину. Она станет как "раздражитель для Востока". Кроме того, он отметил, что после Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке, передает РИА Новости.

Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута раскрыл слабости президента Украины Петра Порошенко. По его словам, транш МВФ, которым гордится украинский лидер, не поможет экономике Украины. А деньги пойдут на уплату уже имеющихся долгов.

Власти страны пытаются проводить экономические реформы. В частности, Киев берет кредиты у МВФ. Это сказывается на благосостоянии граждан. Происходит рост тарифов ЖКХ. При этом зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне.