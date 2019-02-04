В России появятся новые дорожные знаки

Это сделано для удобства пешеходов

В России массово поменяют дорожные знаки на уменьшенные. Это сообщили в ГИБДД по итогам эксперимента, который проходил в нескольких регионах страны. Знаки теперь можно делать почти в два раза меньше, чем раньше – 40 на 40 сантиметров (в некоторых случаях 35 на 35 сантиметров).

Новшество связано с улучшением внешнего облика российских улиц, особенно в центре городов. Авторы инициативы отмечают, что более миниатюрные знаки органичней вписываются в окружающую среду и удобнее для пешеходов. Кроме того, их можно размещать даже на стенах домов.

Как рассказал газете "Известия" руководитель проекта Probok.net Александр Шумский, чем больше крупноразмерных знаков расположено на малых улицах, тем менее заметен каждый из них. "Размер 35 сантиметров тоже не является критичным: когда водитель ищет парковку, он замедляет ход", - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что водители, которые пользуются зимней шипованной резиной, смогут ездить без специального знака "Шипы".