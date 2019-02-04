У российских курсантов обнаружили червей в легких

Среди заболевших два офицера

Минздрав Ульяновской области объявил о вспышке паразитарной болезни эхинококкоза в местном суворовском училище. Заболели 26 курсантов.

В учебном заведении подчеркнули, что курсанты заразились болезнью, передающейся только при контакте с животными. Тем не менее, с организацией питания вспышка заболевания не связана.

При этом госпитализация учащимся не требуется. Как передает РИА Новости, нет угрозы и опасности распространения заболевания. Больные уже прошли амбулаторное лечение, состоявшее из "приема нескольких таблеток".

Перед этим мать одного из курсантов сообщала, что у некоторых из учащихся обнаружили червей легких. Среди зараженных оказались даже два офицера и один работник кухни.