Скорая наплевательски отнеслась к умирающему Децлу

Бригада врачей посчитала, что шансов нет

Фельдшер скорой помощи анонимно прокомментировал действия медиков, которые пытались реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. По его мнению, врачи допустили множество ошибок, а исполнителя можно было спасти.

Фельдшер считает, что действия бригады выглядели неубедительно. Медики не обеспечили проходимость верхних дыхательных путей. В гортань музыканта нужно было ввести трубку, направляющую кислород в легкие.

"Эта трубка для воздуха обычно есть в каждом реанимобиле. Но и они могут закончиться. Ижевск не Москва, там может быть и дефицит", - цитирует слова фельдшера сайт Kp.ru.

Кроме того, бригада не подключила кардиомонитор или дефибриллятор, то есть она не контролировала сердечную деятельность. По словам медика, во время проведения реанимации было много остановок. Паузы дольше 6-7 секунд при такой процедуре неприемлемы.

Также эксперт сделал вывод о позиции бригады в целом. Он отметил, что попытки спасти Децла были формальными, то есть врачи уже не надеялись на то, что исполнитель выживет.

"Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально", - сказал эксперт.

Он утверждает, что после остановки сердца кора головного мозга живет еще 4-6 минут. Скорая приехала позже. То есть врачи понимали, что спасти рэпера им не удастся.

"Если бы его сразу начали качать после остановки, тогда шанс был бы. Но тут видно, что коллеги уже попрощались с пациентом", - добавил медик.

35-летний рэпер скончался 3 февраля в гримерке после концерта в одном из ночных клубов Ижевска. Смерть наступила в результате остановки сердца.