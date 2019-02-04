Россиянин рассказал о нечеловеческих условиях в тюрьме Филиппин

Россиянин надеется поскорее вернуться домой

Россиянин Юрий Кирдюшкин, который уже порядка двух лет находится в изоляторе филиппинской тюрьмы Metro Manila District Jail Annex 2, по подозрению в перевозке наркотиков, рассказал о нечеловеческих условиях содержания.

Мужчина отрицает вину и считает, что наркотики могли ему подбросить. Кирдюшкин сообщил, что сейчас почти все время проводит в небольшой камере – на свежий воздух его выпускать отказываются.

"Более года я фактически не был на свежем воздухе. Увидеть окружающий мир получается только тогда, когда нас увозят на слушания. Воды в кране нет", - отметил он, добавив, что температура в камерах иногда доходит до плюс 50 градусов.

Россиянин также пожаловался на проблемы с безопасностью. "Однажды на несколько дней отключилось электричество, в тюрьме начались беспорядки, и за один день было убито трое заключенных", - рассказал Кирдюшкин газете "Известия".

По его словам, есть проблемы с "человеческой" едой. Местная пища однообразна, никаких напитков не предусмотрено.