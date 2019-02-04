При пожаре в центре Москвы пострадала знаменитая художница

Она поступила в приемную Центра отравлений

Известная художница Елена Лаврека пострадала при пожаре в доме знаменитостей на Никитском бульваре. Она поступила в приемную Центра отравлений, сообщает Агентство "Москва". Врачи осмотрели ее и отпустили домой.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. В результате погибли четыре человека. Еще трое пострадали. Более 40 эвакуированы. Очаг возгорания находился на пятом этаже. Площадь пожара составила примерно тысячу квадратных метров.

По предварительным данным, на месте ЧП произошел хлопок остатков газа в системе или аэрозольных баллонов. "Звездный" дом строился еще до революции. Он относится к объектам культурного наследия. По предварительным данным, в одной из его квартир живет дочь известного музыканта Юрия Башмета.

Елена Лаврека является членом Союза художников. Она преподает живопись для взрослых учеников.