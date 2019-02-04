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"Заднепроходный президент": украинцы высмеяли "проникновение" Порошенко

10:27
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

В интернете высмеяли подачу Порошенко документов в ЦИК

Петра Порошенко высмеяли за то, каким образом тот подал документы в ЦИК страны. Пользователи соцсетей возмутились тем, что нынешний глава Украины попал в здание через черный ход.
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Главе государства пришлось пробираться таким образом в ЦИК из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк?", участники которой караулили Порошенко у входа.

"После проникновения Порошенко в ЦВК с помощью задней двери — предлагаю его так и назвать. Заднепроходный президент", — приводит "Известия" слова украинского журналиста Александра Дубинского.

ЦИК Украины уже зарегистрировал около 30 кандидатов в президенты. Лидерами президентского рейтинга являются Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

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