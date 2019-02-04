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Появилось видео падения самолета на дом

10:42
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

В результате погибли пять человек

В США в пригороде города Йорба-Линда (штат Калифорния) упал самолет Cessna 414. Это произошло 3 февраля. В результате погибли пятеро.

Жертвами стали пилот воздушного судна, а также четыре человека, проживавших в пострадавшем доме, в котором после авиакатастрофы начался пожар. Еще двое доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

Инцидент произошел после взлета двухмоторной Cessna 414 из аэропорта, находящегося неподалеку от места происшествия, сообщает ТАСС. Йорба-Линда находится в 56 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

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Место падения самолета
Место падения самолета
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