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Жильцы горевшего в центре Москвы дома рассказали о спасении

11:32
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

По одной из версий, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования

Четыре человека погибли, ещё двое в тяжёлом состоянии находятся в больнице. Крупный пожар произошёл этой ночью в жилом доме в центре Москвы. Пламя охватило около двух тысяч квадратных метров. Прибывшие на место экстренные службы боролись с огнём в течение четырёх часов. 
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Охваченное огнём историческое здание на Никитском бульваре продолжают проливать. Дом  временно обесточен. Спасатели продолжают разбирать  рухнувшие конструкции. К началу рабочего утра  понедельника движение на Никитском бульваре полностью восстановили. В 5 утра пожар был полностью потушен. А тревогу забили в час ночи.  Семь минут понадобилось спасателям, чтобы приехать к месту возгорания. Но даже за это время огонь уничтожил  несколько квартир. Пламя охватило почти две тысячи квадратных метров здания. С детьми на руках жители дома спешно покидали дома через эвакуационные выходы.

"Буквально пару минут прошло и уже дышать в квартире стало нечем, вот мы еле успели собраться. Пять минут и все, дым в квартире полностью. Если бы не было запасных выходов, мы задохнулись бы", - рассказал житель дома Виктор Романов.  

Прибывшим спасателям удалось вывести из горящего дома 42 человека, из них восемь детей. Кого-то эвакуировали по запасным выходам, кого-то с помощью спасательных капюшонов. Четверых людей спасти не удалось. Многим  повезло, что в эту ночь их просто не было дома.

Почти сразу пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пока спасатели пробирались к очагу возгорания на шестом этаже, огонь перекидывался на соседние квартиры.

Тушение пожара осложняла также перепланировка квартир и наличий двух и даже трехъярусных апартаментов. Построенный еще в 1912 году, этот дом имеет статус объекта культурного наследия, а сегодня считается "звездным". Известно, что здесь  квартиры  Любови Казарновской и Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте и дочери Юрия Башмета Ксении. Кстати, именно ее жилье  на 6 этаже  называли  местом  возникновения очага возгорания. Однако хозяйка квартиры опровергла  эту информацию.

Елена Сахно, Павел Винокуров, Александр Марченко, "ТВ Центр".

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