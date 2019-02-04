Италия заблокировала заявление ЕС по Венесуэле

Рим наложил вето на заявление Брюсселя о признании Гуайдо

В понедельник истекает срок ультиматума, который европейские страны выдвинули Николасу Мадуро. Германия, Франция, Испания, Великобритания, а затем и Нидерланды потребовали проведения в Венесуэле новых выборов. Иначе временным президентом республики будет признан лидер оппозиции Гуайдо. ЕС предполагал выступить по этому вопросу единым фронтом. Однако, как сообщают источники, некоторые участники, в частности Италия, общее заявление заблокировали.

В интервью испанскому телеканалу "Секста" Николас Мадуро прямо заявляет: разговаривать языком ультиматумов с ним бесполезно. И что бы там ни говорили в Европе, он - законный президент Венесуэлы вплоть до 2024 года.

"Мы не принимаем ничьих ультиматумов. Это как если бы я сказал ЕС: "Даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае мы примем меры. Международная политика не может базироваться на ультиматумах", - заявил Мадуро.

Персональное послание Мадуро адресовал экс-главе испанского правительства Хосе Мария Аснару - напомнил о его опыте участия в американской кампании в Ираке. И снова обратился к действующему премьер-министру, поддержавшему самозванца Гуайдо.

"Надеюсь, ты не запачкаешь руки в крови вместе с Трампом в венесуэльском кризисе", - отметил Мадуро.

А Трамп продолжает нагнетать. В присущей ему манере до последнего не говорить четко ни "нет", ни "да", все-таки дает понять, что рассматривает в том числе и силовой вариант разрешения политического кризиса в Венесуэле.

После требования Николаса Мадуро к американским дипломатам покинуть страну, Вашингтон заявил, что продолжит контакты с Хуаном Гуайдо. И, судя по всему, они очень интенсивны. Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон просит венесуэльских военных поддержать Гуайдо - и ставленник США тут же обещает амнистию тем генералам, которые перейдут на его сторону.

"Дональд Трамп подтверждает, что он стоит во главе государственного переворота, угрожая применением военной силы в нарушение Устава ООН. Венесуэльская оппозиция контролируется Трампом", - указал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В понедельник в Оттаве собирается так называемая группа Лимы. Организация создана в 2017 году для разрешения кризиса в Венесуэле. Помимо стран Центральной и Южной Америки, в группу входит Канада. Крайне далекая от Венесуэлы, она в числе самых активных критиков действующей власти. Премьер-министр Трюдо одним из первых признал Гуайдо временным президентом. А накануне по телефону поблагодарил за мужество и пообещал всемерную поддержку - в первую очередь гуманитарную. Гуайдо тут же объявил, что принимать грузы будут в специальных центрах на границах с Венесуэлой. В соседних странах, где поддерживают законное правительство, убеждены: истинная цель этих действий - подготовка интервенции.

Николас Мадуро уже объявил об увеличении численности армии и масштабных учениях. Но это крайняя мера. Законный глава государства нацелен и на политический диалог. Отвергнув ультиматум Европы о досрочных президентских выборах, он заявил, что готов провести парламентские. А вот нужны ли они Венесуэле, по его словам, должен решить сам народ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".