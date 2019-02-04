В Тернопольской области полиция напала на прихожан храма

Потасовка произошла между сторонниками канонической Украинской православной церкви и "новой церкви" в Тернопольской области

К религиозному расколу на Украине подключились силовики. Накануне в Тернопольской области сторонники "новой церкви" при поддержке полицейских напали на прихожан одного из храмов, передает "ТВ Центр".

По сообщениям очевидцев, группа агрессивно настроенных людей вместе со спецназом сорвала утреннюю божественную литургию и попыталась уже по отработанной технологии захватить храм.

Завязалась потасовка - верующих расталкивали, настоятеля сильно избили. Прибывший на место председатель сельсовета занял сторону нападавших. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Верующие все же смогли отслужить молебен, при этом храм был опечатан.