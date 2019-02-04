Военные приступили к расширению протоки на реке Бурея

В район проведения работ по ликвидации затора на реке Бурея доставлена буровая установка

В Хабаровский край, где наши военные проводят уникальную операцию по ликвидации последствий оползня на реке Бурея, дополнительно переброшены самоходная спецтехника и буровая установка, сообщает "ТВ Центр".

На месте ЧП начался второй этап масштабных работ - при помощи снарядов расширяют проток реки. Инженеры провели уже семь подрывов вдоль берега. Теперь объём спускаемой воды в русле достиг около 600 кубических метров в секунду.

Таким образом, специалистам удалось предотвратить угрозу подтопления ближайших населённых пунктов. Завершить все работы планируется через две недели.