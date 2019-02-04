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Как сохранить пенсии по старым правилам

11:06
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Изменения коснутся тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря 2018 года

Некоторые граждане России смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Это те россияне, чей пенсионный возраст был повышен. В этом случае женщины смогут получать ее с 55 лет, а мужчины — с 60.

Изменения коснутся только тех граждан, которые заключили договор c НПФ до 31 декабря 2018 года. При этом в Минтруде подчеркнули, что рассматривают возможность распространения такой практики и на новые соглашения.

На данный момент в системе негосударственного пенсионного обеспечения участвуют 4,6 миллиона человек. А общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".

Как считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, новая мера может привести к несовпадению начальных сроков выплат личных и государственных средств.

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