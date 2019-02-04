Шашлык и пиво: названы вызывающие рак продукты

Как уберечься от страшной болезни

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн назвал лучшими методами профилактики рака отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни. По его словам, с курением связано развитие около 30% всех видов рака.

Российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов согласился с мнением зарубежного коллеги. Однако отметил, полностью исключить вероятность возникновения злокачественных опухолей не получится.

"Совсем (избежать рака, - прим. ред.) – невозможно, но курение значительно увеличивает риск развития рака. Курение влияет на многие онкологические заболевания – на рак шейки матки у женщин, на опухоли головы и шеи (ротоглотка, гортаноглотка, трахея, гортань)", - сообщил Копосов в беседе с ТВЦ.RU.

Кроме того, в целях профилактики онкологических заболеваний врач рекомендует не злоупотреблять красным мясом и беречься от солнца. "Ежедневное употребление переработанного красного мяса повышает риск развития опухолей желудочно-кишечного тракта – рака поджелудочной железы и рака ободочной кишки. Переработанное красное мясо – это ветчина, буженина, шашлыки. Солнце вызывает меланому. Солярий влияет еще сильнее, еще хуже", - отметил он.

Онколог добавил, что красное мясо есть нужно, но это не должно происходить несколько раз в день. Рекомендуется употреблять его в вареном или тушеном виде. Также эксперт упомянул о вреде пива и крепкого алкоголя.

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Его цель заключается в распространении информации об онкологических болезнях и способах защиты от них.