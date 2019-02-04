Принц Гарри взялся за бутылку из-за Меган Маркл

Он пришел в паб без супруги

Герцога Сассекского заметили в одном из баров Лондона, где он выпивал в одиночестве. В последнее время Гарри выглядит хмурым и угрюмым.

Принц пришел в паб после того, как они с Меган посмотрели спектакль в Национальном театре. Гарри сопровождала только охрана, пишет Radar Online.

После свадьбы с Маркл образ жизни герцога претерпел серьезные изменения. Он отказался от всех своих вредных привычек, перешел на здоровое питание и начал заниматься в тренажерном зале.

Почему герцог снова начал выпивать спиртное, неизвестно. Вероятно, бесконечные запреты Маркл надоели принцу, и он позволил себе выпить.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае прошлого года. Осенью стало известно, что они ждут пополнения в семье.