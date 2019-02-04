Принц Гарри взялся за бутылку из-за Меган Маркл

Он пришел в паб без супруги
Герцога Сассекского заметили в одном из баров Лондона, где он выпивал в одиночестве. В последнее время Гарри выглядит хмурым и угрюмым.
Принц пришел в паб после того, как они с Меган посмотрели спектакль в Национальном театре. Гарри сопровождала только охрана, пишет Radar Online.
После свадьбы с Маркл образ жизни герцога претерпел серьезные изменения. Он отказался от всех своих вредных привычек, перешел на здоровое питание и начал заниматься в тренажерном зале.
Почему герцог снова начал выпивать спиртное, неизвестно. Вероятно, бесконечные запреты Маркл надоели принцу, и он позволил себе выпить.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае прошлого года. Осенью стало известно, что они ждут пополнения в семье.