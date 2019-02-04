ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Причину выяснить невозможно: заявление судмедэкспертов о смерти Децла

11:43
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Экспертиза показала отсутствие выраженных болезненных изменений

Эксперты не смогли узнать точную причину смерти знаменитого рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Пока считается, что трагедия произошла из-за сердечной патологии.
Глаголева, Фриске, Децл: в страшных смертях звезд найден общий след

При этом родные и близкие музыканта отмечают, что на здоровье он никогда не жаловался. Эксперты сделали все возможные анализы. В частности, они проверили организм Толмацкого на алкоголь и присутствие токсичных веществ.

"Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией", — приводит ФАН слова источника. Он отметил, что экспертиза показала отсутствие выраженных болезненных изменений.

Врачи полностью исключили инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом влияние посторонних веществ на сердечную деятельность до сих пор допускается.

35-летний музыкант скончался 3 февраля после концерта в одном из ночных клубов Ижевска. Смерть наступила в результате остановки сердца. По словам фельдшера скорой помощи, врачи, пытавшиеся реанимировать Децла, допустили множество ошибок, а его можно было спасти.

Читайте также:
Главное сегодня
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.