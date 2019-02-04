Причину выяснить невозможно: заявление судмедэкспертов о смерти Децла

Экспертиза показала отсутствие выраженных болезненных изменений

Эксперты не смогли узнать точную причину смерти знаменитого рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Пока считается, что трагедия произошла из-за сердечной патологии.

При этом родные и близкие музыканта отмечают, что на здоровье он никогда не жаловался. Эксперты сделали все возможные анализы. В частности, они проверили организм Толмацкого на алкоголь и присутствие токсичных веществ.

"Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией", — приводит ФАН слова источника. Он отметил, что экспертиза показала отсутствие выраженных болезненных изменений.

Врачи полностью исключили инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом влияние посторонних веществ на сердечную деятельность до сих пор допускается.

35-летний музыкант скончался 3 февраля после концерта в одном из ночных клубов Ижевска. Смерть наступила в результате остановки сердца. По словам фельдшера скорой помощи, врачи, пытавшиеся реанимировать Децла, допустили множество ошибок, а его можно было спасти.