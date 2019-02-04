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Москвичка одним ударом убила мужа

12:23
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Он умер в реанимации

Женщина была задержана по подозрению в убийстве мужа на юге Москвы. Она ударила мужчину ножом всего один раз.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено 2 февраля в квартире на Загородном шоссе. Там обнаружили мужчину с колото-резаной раной живота. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось, сообщает Агентство "Москва".

Жену потерпевшего обнаружили на месте инцидента и задержали. Выяснилось, что она нанесла мужчине удар ножом во время ссоры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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