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Российский бензин попал в тройку самых дешевых в Европе

12:28
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Меньше литр 95-го стоит только в Казахстане

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Таковы итоги исследования РИА Новости.

Специалисты агентства сравнили стоимость 95-го бензина в 33 европейских странах и в Казахстане. Именно в этой стране он стоит меньше всех. Цена за литр 95-го - 30, 9 рубля. Россия оказалась на втором месте. Здесь 95-й бензин можно купить за 45 рублей за литр.

Третьей в этом списке оказалась Белоруссия. Там литр такого бензина стоим 46,9 рубля. Украина – четвертая. Там литр стоит 72,1 рубля, пишет "Газета.Ru".

Также установлено, что самый дорогой 95-й бензин в Нидерландах. Там он стоит 117,7 рубля за литр.

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