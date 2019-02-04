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"Просил таблетки": появились новые данные о смерти Децла

12:23
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Появилась новая информация о смерти известного музыканта

Незадолго до своей смерти рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) попросил обезболивающие таблетки. Об этом рассказал один из гостей закрытой вечеринки в ночном клубе Posh Lounge в Ижевске, где 3 февраля выступал музыкант.
Ужасающее видео из клуба: Децла реанимировали льдом

"Краем глаза я увидел, что Кириллу стало очень плохо. Он сидел и держался за голову. Я спросил, все ли нормально, его друг сказал: "Да, нормально, пройдет", - приводит слова свидетеля газета "Вечерняя Москва".

На текущий момент медики не установили точную причину смерти рэпера. По одной из версий, у Децла была зафиксирована сердечная патология. Также врачи изучают влияние посторонних веществ на сердце.

Один из фельдшеров на условиях анонимности рассказал, что попытки скорой помощи спасти Кирилла Толмацкого были формальными. По его словам, медики допустили много ошибок.

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