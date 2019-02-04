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"Как собакам": в больнице Краснодара детям принесли омлет в каше

12:47
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

В больнице Краснодара детям не хватило тарелок

В Краснодарской области разгорается скандал, после того как в местной больнице сотрудница смешала в одной тарелке два блюда: омлет и жидкую кашу. Это блюдо предназначалось детям. Фото неэстетичной подачи завтрака появилось в интернете и вызвало бурную реакцию.

 

Произошло это якобы из-за того, что для всех пациентов медицинского учреждения не хватило посуды. После инцидента была проведена служебная проверка, раздатчицу еды уже уволили. При этом отмечается, что во взрослом отделении тарелок на всех хватило.

В соцсетях пользователи возмущаются, что еду принесли "как собакам", передает "360 Подмосковье".

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