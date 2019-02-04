Глушаков отказался жить с детьми

Он разрешил им уехать к супруге

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от алиментов от жены Дарьи. Также он разрешил детям жить с ней.

Как рассказал адвокат супруги спортсмена Сергей Жорин, сторона Дарьи приветствует решение полузащитника красно-белых, передает Агентство "Москва". В понедельник в Никулинском районном суде столицы прошло очередное заседание по бракоразводному процессу пары. Следующее заседание назначено на 5 февраля.

Ранее Глушаков подал в суд иск и потребовал определить место проживания детей с ним. Кроме того, он захотел взыскать с супруги алименты.

До этого стало известно, что Дарья направила иск на взыскание алиментов и раздел общего имущества. При этом она борется с Глушаковым за дом.