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Глушаков отказался жить с детьми

13:07
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Он разрешил им уехать к супруге

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от алиментов от жены Дарьи. Также он разрешил детям жить с ней.

Как рассказал адвокат супруги спортсмена Сергей Жорин, сторона Дарьи приветствует решение полузащитника красно-белых, передает Агентство "Москва". В понедельник в Никулинском районном суде столицы прошло очередное заседание по бракоразводному процессу пары. Следующее заседание назначено на 5 февраля.

Ранее Глушаков подал в суд иск и потребовал определить место проживания детей с ним. Кроме того, он захотел взыскать с супруги алименты.

До этого стало известно, что Дарья направила иск на взыскание алиментов и раздел общего имущества. При этом она борется с Глушаковым за дом.

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Денис Глушаков с детьми
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