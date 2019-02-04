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"Черный рыцарь" пролетел над Великобританией (видео)

13:07
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Давно известный НЛО вновь попал в объектив камеры

Очевидцы из британского городка Стокпорта засняли движение неопознанного инопланетного корабля. Объект появился на небе 1 февраля.

У НЛО была странная форма, отдаленно напоминающая пулю. Сначала очевидцы подумали, что это некий военный летательный аппарат. Однако при увеличении снимков становится ясно, что к военным этот объект не относится.

В Сети пишут о сходстве данного аппарата с легендарным "Черным рыцарем", который уже на протяжении многих лет появляется в разных уголках мира. Его первый снимок был сделан в 1960 году.

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