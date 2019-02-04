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В московском парке обнаружили тела двух мужчин

13:16
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Вероятно, они скончались от переохлаждения

На юго-востоке Москвы в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обнаружили тела двух мужчин. Это произошло вечером, 3 февраля.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, внешних признаков насильственной смерти не найдено. Судя по всему, они были мертвы уже около двух суток.

Вероятно, они умерли от переохлаждения. Их тела доставлены в морг. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности умерших, передает Агентство "Москва".

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