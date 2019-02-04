В московском парке обнаружили тела двух мужчин

Вероятно, они скончались от переохлаждения

На юго-востоке Москвы в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обнаружили тела двух мужчин. Это произошло вечером, 3 февраля.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, внешних признаков насильственной смерти не найдено. Судя по всему, они были мертвы уже около двух суток.

Вероятно, они умерли от переохлаждения. Их тела доставлены в морг. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности умерших, передает Агентство "Москва".