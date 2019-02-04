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"Стали задыхаться": Башмет рассказал о пожаре в квартире его дочери

14:34
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Утром при разборе завалов обгоревшего здания в центре Москвы спасатели нашли тела еще трех погибших

Число жертв крупного пожара в центре Москвы увеличилось до семи. Их тела обнаружили при разборе завалов. Соболезнования родным и близким погибших в понедельник выразил Сергей Собянин. Мэр также сообщил, что жизням двоих пострадавших (они сейчас в больнице) ничто не угрожает, им оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания, которое является памятником культурного наследия столицы.

Все подробности – в репортаже Елены Сахно.

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