Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

Мэр Москвы посетил 62-ую онкобольницу

В понедельник - всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В подмосковной Истре, в одной из профильных клиник, обсудили вопросы раннего выявления и новые методы лечения болезни. В дискуссии участвовали глава Минздрава, руководители научных центров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Столица - первый российский регион, который планомерно и комплексно развивает систему оказания помощи онкобольным. В 46 поликлиниках появились онкокураторы. Введена система грантов за раннее выявление ракового заболевания.

"За каждое выявление, за диагноз от 30 до 115 тысяч. Помимо этого, мы увеличили в пять раз затраты на льготное обеспечение. Притом, что мы работаем над снижением закупочной стоимости лекарств", - отметил Собянин.