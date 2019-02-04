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Рогозин сообщил Путину о создании ракеты "Сармат"

14:20
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Президент обсудил с Рогозиным вопросы развития космической отрасли

В понедельник в Кремле Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным. Глава Роскосмоса отчитался о ситуации в космической отрасли. Расходы корпорации за прошлый год сократились на 15 процентов, а чистая прибыль составила почти два миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".

В этом году доходность компании планируется увеличить в 4 раза. По графику идет разработка новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Развернуты работы по проекту "Союз-5" - лётные испытания планируется провести уже через три года.

Рогозин: По сверхтяжёлой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты. Я также об этом вам более подробно доложу.

Путин: Для лунной программы?

Рогозин: Да, совершенно точно. Возобновляются испытания тяжёлой ракеты "Ангара-А5" в этом году. Также мы 21 декабря прошлого года, буквально перед Новым годом, успешно провели пуск ракеты "Протон-М". В этом году отправляем шесть "Протонов" на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг. Что хочу сказать: в 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит – увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся.

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