Когда запустят знаменитые фонтаны на ВДНХ

НА ВДНХ продолжают реставрировать два главных фонтана парка: "Дружба народов" и "Каменный цветок"

Над знаменитыми золотыми девушками с фонтана "Дружба народов" усердно трудятся реставраторы. Покрывают сусальным золотом. Работа эта долгая и трудоемкая. На скульптурах много мелких деталей. На одну только руку золотой красавицы у мастеров уходят сутки работы. На фигуру целиком - больше недели.

16 красавиц - столько в 1954 году было союзных республик - почти готовы. Главной задачей реставраторов было полностью сохранить исторический облик. Фонтаны на ВДНХ - памятники культуры федерального значения. Все работы ведутся под строгим надзором специалистов Мосгорнаследия. Так же бережно восстанавливают и внутренние, скрытые от глаз горожан, части фонтанов.

Полноценной реконструкции фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" не проводили более 60 лет. За это время конструкции износились, в чашах появились серьезные протечки и трещины. А скульптуры, украшающие фонтаны, приобрели усталый вид.

Все заржавевшие элементы фонтанов заменят на современную нержавеющую сталь, которая прослужит еще несколько десятилетий. Геометрию струй восстановят. Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" засияют новыми красками и будут радовать москвичей уже этой весной. Все работы здесь планируют завершить еще до майских праздников.

Юлия Степина, Александр Савин, "ТВ Центр", Москва.