Татьяна Тарасова госпитализирована

Представители заслуженного тренера сообщили, что она перенесла операцию
Татьяна Тарасова перенесла операцию. Об этом ТВЦ.RU сообщили представители заслуженного тренера.
Корреспондент сайта обратился к Тарасовой с просьбой о комментарии по фигурному катанию, однако представитель тренера сообщила, что она сейчас не может говорить.
"Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить", - ответила представитель знаменитого тренера.
Назвать причину госпитализации она отказалась, отметив, что у Тарасовой "все хорошо", и повесила трубку. При этом еще накануне тренер комментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров для портала Sport24.
Редакция ТВЦ.RU желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления!