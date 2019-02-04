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Татьяна Тарасова госпитализирована

14:11
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Представители заслуженного тренера сообщили, что она перенесла операцию

Татьяна Тарасова перенесла операцию. Об этом ТВЦ.RU сообщили представители заслуженного  тренера.

Корреспондент сайта обратился к Тарасовой с просьбой о комментарии по фигурному катанию, однако представитель тренера сообщила, что она сейчас не может говорить.

"Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить", - ответила представитель знаменитого тренера.

Назвать причину госпитализации она отказалась, отметив, что у Тарасовой "все хорошо", и повесила трубку. При этом еще накануне тренер комментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров для портала Sport24.

Редакция ТВЦ.RU желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления!

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