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Медведевой дали последний шанс

14:01
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Фигуристка еще может попасть на чемпионат мира

Российская фигуристка Евгения Медведева приедет на родину для участия в финале Кубка России. Соревнования пройдут с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

"Медведева выступит в финале Кубка России, это планировалось и раньше", - отметил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, передает РИА Новости.

По результатам состязания должен быть известен окончательный состав сборной для участия в чемпионате мира. Таким образом, Медведева еще имеет шанс на попадание на чемпионат мира. Он пройдет в марте в японском городе Саитама.

Ранее сообщалось, что на турнире она может заменить Станиславу Константинову. Последняя неудачно выступила на чемпионате Европы

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Евгения Медведева
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