Дожидаются смерти: скорбящих по Децлу упрекнули в лицемерии

Вадим Манукян поддержал слова Глюкозы

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, высказала свое недовольство столь широкой реакцией представителей шоу-бизнеса на смерть рэпера Децла. Он скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске.

Новость о смерти исполнителя быстро попала в Сеть, и многие публичные персоны выразили свои соболезнования. В память об артисте выложили посты Алла Пугачева, Сергей Шнуров, рэпер ST и другие.

"Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", - написала певица в своем Instagram.

Между тем такое случается довольно часто. Особенно с артистами "старой" гвардии. Народных и заслуженных вспоминают все реже, а потеряв, начинают пиариться за счет покойников, выставляя в соцсетях фото, якобы демонстрирующее дружбу с артистом. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян пристыдил таких "друзей" и "поклонников".

"Наталья Ионова подчеркнула очень важную вещь, которая и мне уже давно не дает покоя. Ну почему нам надо для того, чтобы вспомнить о человеке, об артисте, чтобы он непременно умер? Разве мы не можем при жизни радоваться за этих людей? Ведь их по сути не так уж и много", - сказал эксперт ТВЦ.RU.

Кроме того, Манукян поднял тему забытых народных артистов. По его мнению, сейчас помнят только об Армене Джигарханяне, Софии Ротару и Алле Пугачевой.

"И то, они в этом инфополе только потому что одного затаскали по скандальным шоу, другая вдруг решила, что в Россию ей больше нельзя, а третья объявила о возвращении на сцену", - отметил член экспертного совета.

Вадим Манукян перечислил народных артистов, жизнь которых сейчас не является предметом громких обсуждений. "Но давайте вспомним и о других, об Алисе Фрейндлих и Олеге Басилашвили, о Василие Лановом и Вере Васильевой, о Татьяне Дорониной и Владимире Андрееве, об Олеге Стирженове и Георгии Данелия, о Владимире Наумове и Инне Макаровой, о Марлене Хуциеве и Людмиле Чурсиной, о Родионе Щедрине и Эдите Пьехе, об Игоре Кириллове и Юрии Соломине", - сказал эксперт.

Он добавил, что о многих артистах вспоминают только в связи с их юбилеями. "Спасибо юбилеям, громко вспомнили о Юрии Темирканове, Галине Волчек, Марке Захарове, Инне Чуриковой, Александре Пахмутовой и Юрии Башмете. А чем живут между юбилеями эти блистательные артисты и режиссеры, большинству из которых уже давно за 80? Почему нам нужно, чтобы у них наступила юбилейная дата, чтобы они заболели, чтобы у них случилось несчастье, либо чтобы они попали в скандал, или почему мы дожидаемся их смерти, чтобы снова ими восторгаться? Эти люди настоящее народное достояние и напоминать о них нужно почаще", - заключил Манукян.