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"Начинаю полюбливать": Плющенко неожиданно обратился к Ягудину

15:27
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Спортсмен рассказал об отношении к своему давнему сопернику

Евгений Плющенко готова помириться с Алексеем Ягудиным. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал в понедельник.

По его словам, сейчас ему нравятся телекомментарии его давнего соперника. "Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю "полюбливать", - отметил Плющенко.

При этом он оговорился, что ему Ягудин начал нравиться, как комментатор. По словам Плющенко, если "эта история будет продолжаться" в таком же ключе, то он прямо "залюбит" своего давнего соперника, сообщает РИА Новости.

По его словам, им давно пора пожать друг другу руки. "Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать… Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым", - подчеркнул он.

Слова двукратного олимпийского чемпиона прокомментировал сам Ягудин. По его словам, он никогда особо и не ругался с Плющенко.

В 1998 году Ягудин ушел от тренера Алексея Мишина. Его новым наставником стала Татьяна Тарасова. Плющенко же занимался под руководством Мишина после переезда из Волгограда в Санкт-Петербург и до окончания карьеры. Конфликты между фигуристами начались с ухода Ягудина от Мишина.

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