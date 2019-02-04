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В ростовской больнице взимают плату за просмотр телевизора

15:37
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

День просмотра – 50 рублей

С пациентов больницы скорой медицинской помощи №2 Ростова-на-Дону берут деньги за просмотр телевизора, за один сеанс – 50 рублей. Процесс взимания денег попал на видео.

На кадрах видно, как одетый в белый халат электрик объясняет, что берет деньги из-за того, что у больницы нет средств. "На, за два дня", - сообщил автор видео и передал 100 рублей.

"Почему такие расценки? 90-е, что ли, наступили? <...> Разберитесь, пожалуйста, с платными телевизорами в этой больнице", - обратился пациент к региональному министру здравоохранения.

После скандала представители больницы сообщили, что начато служебное расследование. "У нас торговля телевизором не ведется. Человек, который указан, мы смотрим, кто это: работает-не работает", - сообщила изданию "Блокнот-Ростов" работница медучреждения.

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Платный просмотр телевизора в ростовской больнице
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