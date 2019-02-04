На МКС прорвало американский туалет

Астронавты собрали полотенцами 10 литров вод

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) прорвало туалет. Об этом в понедельник сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

По его информации, для сбора воды пришлось использовать все имеющиеся в наличии полотенца. "Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более десяти литров воды", - рассказал источник РИА Новости, добавив, что на работу электрооборудования инцидент не повлиял.

Недавно на МКС у американцев произошел еще один неприятный случай. Экипаж остался без одного скафандра.