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На МКС прорвало американский туалет

15:22
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Астронавты собрали полотенцами 10 литров вод

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) прорвало туалет. Об этом в понедельник сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

По его информации, для сбора воды пришлось использовать все имеющиеся в наличии полотенца. "Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более десяти литров воды", - рассказал источник РИА Новости, добавив, что на работу электрооборудования инцидент не повлиял.

Недавно на МКС у американцев произошел еще один неприятный случай. Экипаж остался без одного скафандра.

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