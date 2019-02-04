"Раковая опухоль": бежавший из России Бабченко огорошил диагнозом

"Болезнь" не расползается и пока сдерживается, признался журналист

Журналист Аркадий Бабченко рассказал о том, как Украина может забрать себе Крым и Донбасс. По его мнению, ВСУ не смогут победить российских военных в прямом столкновении, поэтому Киеву необходимо ждать "развала" России.

"Возможен только военный путь, но не сейчас. Сейчас все сделано правильно - раковая опухоль купирована какими угодно Минскими договоренностями, мытьем-катаньем и филькиными грамотами… Опухоль дальше не расползается и пока сдерживается", - заявил Бабченко в интервью украинскому "Пятому каналу".

Журналист, поддержавший на выборах Петра Порошенко, призвал дождаться, когда в России начнется новый 1991 год. Именно тогда ДНР и ЛНР перестанут существовать "к обеду", убежден Бабченко. В интервью он также дал прогноз: "Владимир Владимирович (Путин) мужик молодой, запас прочности у режима гигантский".

Бабченко – российский журналист, проживающий на Украине. 29 мая 2018 года СБУ сообщила о его убийстве. Его якобы застрелили в подъезде собственного дома в Киеве. На следующий день спецслужбы заявили, что это было частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

По признанию Бабченко, после покушения он ведет затворнический, "богемный" образ жизни - "вставать в восемь утра не нужно, на работу идти не нужно". Главное для него сейчас - интернет.