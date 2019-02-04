Рыбка назвала Путина своей следующей целью

Возможные сложности скандальную соблазнительницу не пугают

Героиня секс-скандала с Олегом Дерипаской назвала свою следующую цель. По словам Насти Рыбки, она намерена соблазнить самого Владимира Путина.

Сенсационное признание прозвучало в эфире программы Ксении Собчак, которое выходит в YouTube. Светская львица перечисляла список потенциальных жертв соблазнительницы и на фамилии "Путин" Рыбка заметно оживилась.

— Я этого не говорила, - улыбаясь, заметила девушка.

— Зачем тебе это надо, зачем тебе Путин? - удивленно переспросила Собчак. - Ты же будешь жить взаперти, ФСО кругом!

Настя Рыбка в ответ заметила, что хочет с Путиным не жить, а всего лишь соблазнить его. Ксения Собчак предупредила девушку, что ей придется "такое пройти".

В 2016 году Настю Рыбку заметили на яхте у бизнесмена Олега Дерипаски. Девушка выложила записи разговоров и фотографии в Instagram из-за чего разразился скандал. После круиза она написала книгу "Дневник по соблазнению миллиардера или Клон для олигарха".

В феврале 2018 года Рыбку, ее приятеля Алекса Лесли еще шестерых граждан России и Белоруссии задержали в одной из гостиниц Патайи (Таиланд). Молодые люди проводили секс-тренинг для россиян, желающих научиться доводить своего партнера до оргазма.

Лесли и Рыбку обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства, но затем статью поменяли на "Создание тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера". В январе 2019 года суд в Паттайе приговорил их условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе. 17 января Рыбка, Лесли и еще пять фигурантов дела приземлились в Москве, после чего их задержали.