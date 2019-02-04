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Звезда "Домашнего ареста" очернил жизнь в России

15:47
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Он назвал ее проклятием

Российский актер Дмитрий Лысенков нелестно отозвался о жизни в регионах России. Страну он посчитал "нищей и бесперспективной".

"Жизнь в регионах России – это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко", - цитирует его слова Газета.ru.

По его словам, в России есть только два города – это Москва и Санкт-Петербург. Власти занимаются их развитием и расширением, чего нельзя сказать о регионах.

Актер отметил, что в стране интеллект заменяется патриотизмом. "Если говорить о нашей ситуации, то государству нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны.

Более того, Лысенков утверждает, что у россиян нет альтернативы в выборах президента и в Госдуму. Также он упомянул, что есть проблемы и со свободой слова.

"Сейчас можно говорить напрямую то, что ты думаешь, но Министерство культуры проявляет недовольство по отношению к тем личностям, которые допускают себе высказываться не совсем в линии партии правительства", - сказал актер.

Эпизоды сериала "Домашний арест", где Лысенков сыграл капитана ФСБ, показывают ситуацию, которая сложилась в стране. Проект лидирует в рейтингах различных порталов о кино и сериалах.

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