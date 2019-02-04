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"По стопам истории с Куинджи": в Ботаническом саду МГУ совершена кража

15:59
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Это "и печально, и забавно одновременно"

Из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" неизвестные украли единственный зрелый плод папайи, который предназначался для дегустации. Это "и печально, и забавно одновременно", отметил директор сада Алексей Ретеюм.

Всего в саду находятся три дерева, но все остальные плоды еще не дозрели. "Быть может, похититель вдохновился историей кражи шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи? Слава богу, плод папайи не так ценен", - рассказал Ретеюм РИА Новости.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена вечером 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах очевидцев. 32-летний Денис Чуприков снял ее, свернул и вышел с полотном из здания. Его задержали на следующий день. 29 января Таганский суд столицы арестовал его на два месяца. Виновным себя Чуприков не считает.

Картину нашли 28 января на стройке в Одинцовском районе. Несколько дней ее осматривали эксперты и 1 февраля вернули обратно в Третьяковку. На этот раз полотно пометили под стекло и оснастили сигнализацией.  

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