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Среди обломков самолета футболиста Салы найдено тело

16:26
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Оно может принадлежать либо футболисту, либо пилоту

Спасатели обнаружили тело одного из двух пассажиров самолета PA 46 Malibu. Оно может принадлежать аргентинскому футболисту ФК "Кардифф Сити" или пилоту Дэвиду Ибботсону.
Подробности исчезновения самолета футболиста "Кардиффа"

Для уточнения личности спасатели будут консультироваться с полицией и родственниками, пишет ТАСС. Обломки самолета обнаружили на дне Ла-Манша в ночь на 4 февраля.

Связь с легкомоторным самолетом Piper Malibu была потеряна вечером 21 января в 20 километрах к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Спустя три дня местные власти прекратили поисковую операцию из-за отсутствия результатов. Поиски продолжили волонтеры.

За несколько дней до трагедии Сала перешел из французского "Нанта" в уэльский "Кардифф Сити" за 19,4 миллиона долларов.

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